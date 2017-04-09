Глава государства провел заседание Кабинета Министров

АШХАБАД, 5 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание правительства.

Заседание было посвящено отчетам руководителей ведомств внешней политики, экономики и торговли, ТЭК, промышленности, энергетики, транспорта и связи, текстильной индустрии, строительства, сельского хозяйства, коммунального хозяйства, спорта, туризма, науки, культуры, а также национального парламента об итогах деятельности вверенных им структур за истекшие 2 месяца года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"