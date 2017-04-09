Президент Узбекистана прибыл с визитом в Туркменистан

АШХАБАД, 6 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Ашхабад с двухдневным государственным визитом прибыл Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В рамках визита главы Туркменистана и Узбекистана проведут переговоры на высшем уровне, которые будут посвящены актуальным вопросам развития межгосударственного сотрудничества, а также подпишут ряд двусторонних документов.

В частности, запланировано подписание совместного заявления Президентов двух стран, Договора о стратегическом партнерстве, а также ряда документов, направленных на дальнейшее развитие взаимовыгодного партнерства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"