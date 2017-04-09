Глава РЦПД ООН направил послание Президенту Туркменистана

АШХАБАД, 6 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 марта Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедову поступило послание от главы Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии Петко Драганова с поздравлениями по случаю 10-летней годовщины двустороннего сотрудничества.

В послании говорится:

"Позвольте от имени Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и от себя лично передать Вам и в Вашем лице всему туркменскому народу искренние поздравления по случаю 25-й годовщины вступления Туркменистана в Организацию Объединенных Наций. За прошедшие годы отношения Туркменистана с ООН неуклонно развивались. По предложению туркменской стороны Генеральная Ассамблея приняла ряд резолюций, имеющих важное значение для всего мирового сообщества. В рамках ООН получили большой резонанс инициативы Туркменистана, авторитет которого, как уважаемого, ответственного члена Сообщества Наций, растет из года в год.



С удовлетворением отмечаю, что взаимодействие с ООН играет позитивную роль в деле упрочения государственности, реформирования национальной экономики, обеспечения устойчивого развития Туркменистана. Уверен, что достигнутые успехи являются залогом дальнейшего продвижения Вашей страны по пути демократии, прогресса и укрепления авторитета на международной арене.



Пользуясь случаем, также хотел бы выразить Вам, уважаемый господин Президент, признательность за поддержку деятельности Регионального Центра в течение десяти лет нашей совместной продуктивной работы. Убежден, что и впредь взаимодействие между Туркменистаном и Организацией Объединенных Наций будет способствовать упрочению мира в Центральной Азии".

ИП "ТУРКМЕНинформ"