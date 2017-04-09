Туркменистан и Франция празднуют 25-летие дипотношений

АШХАБАД, 6 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 марта исполнилось 25 лет с момента установления дипломатического сотрудничества между Туркменистаном и Францией.

По этому случаю на имя Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова поступило поздравительное послание от Президента Французской Республики Франсуа Олланда, в котором говорится:

"Во время своего визита в Ашхабад 28 апреля 1994 года Франсуа Миттеран воздал должное роли Туркменистана в мирном урегулировании конфликтов и в ослаблении кризисов. Он также заверил в готовности Франции сотрудничать с Туркменистаном во всех областях.



Четверть века спустя с радостью отмечаю постоянное наращивание связей между нашими странами. Именно благодаря Вашей активной поддержке реализовались многие проекты франко-туркменского партнерства. Уверяю Вас в готовности Франции продолжать укреплять наши двусторонние отношения".

ИП "ТУРКМЕНинформ"