Посол ФРГ посетила МИД Туркменистана

АШХАБАД, 7 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 марта внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетила Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия Маргрет Мария Уббер.

Целью визита явилось вручение поздравительного послания федерального министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля министру иностранных дел Туркменистана Рашиду Мередову по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Германией.

ИП "ТУРКМЕНинформ"