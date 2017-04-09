В Ашхабаде прошли туркмено-узбекские переговоры в верхах

АШХАБАД, 7 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 марта в Туркменистан с двухдневным государственным визитом по приглашению туркменского лидера прибыл Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Церемония встречи глав двух государств прошла на Площади независимости в Ашхабаде, откуда они в сопровождении официальных делегаций проследовали в дворцовый комплекс "Огузхан" для проведения двусторонних переговоров в узком и расширенном форматах.

В ходе встречи президенты обсудили текущее состояние межгосударственного сотрудничества и выразили взаимное стремление к дальнейшему развитию партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности и противодействия угрозам современности, ТЭК, машиностроения, промышленности, транспорта и связи, экологии и охраны окружающей среды, сельского и водного хозяйства, строительства, инфраструктуры, спорта, туризма и других.

В частности, было достигнуто соглашение об активизации сотрудничества в рамках проектов по поставкам электроэнергии из Центральной в Южную Азию по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан, созданию коридора по маршруту Узбекистан-Туркменистан-Каспийское море-Южный Кавказ с выходом на черноморские порты Грузии, Турции, Румынии и других государств, а также из Центральной Азии в страны Ближнего и Среднего Востока.

Также в рамках переговоров глава Узбекистана пригласил туркменского коллегу посетить страну с государственным визитом и вручил ему в подарок книгу произведений выдающегося поэта и мыслителя Махтумкули, изданную в Узбекистане.

В завершение встречи лидеры двух государств подписали пакет двусторонних документов, в том числе:

Договор между Государственным концерном "Туркменхимия" и акционерным обществом "Uzsanoateksport" о закупке 30 тысяч тонн удобрений Suprefos-NS с 24-х процентным содержанием фосфора,

Договор между Министерством сельского и водного хозяйства Туркменистана и акционерным обществом "Uzsanoateksport" о закупке прицепляемых к тракторам хлопкоуборочных комбайнов, опрыскивателей хлопка и культиваторов,

Договор между Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана и ГК "Andižan mehanika zawody" акционерного общества "Uzbekiston temir ýullari" о переоборудовании платформ по перевозке цемента в объеме 100 единиц,

Соглашение между хякимликом Лебапского велаята Туркменистана и администрацией Бухарской области Республики Узбекистан о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах,

Соглашение между хякимликом Дашогузского велаята Туркменистана и администрацией Хорезмской области Республики Узбекистан о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах,

Программу сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан на 2017-2018 годы,

Программу сотрудничества между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан в культурно-гуманитарной сфере на 2017-2019 годы,

Меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества в области железнодорожного транспорта между Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана и АО "Uzbekiston temir ýullari",

Договор об экономическом сотрудничестве на 2018-2020 годы между Туркменистаном и Республикой Узбекистан,

Договор о стратегическом сотрудничестве между Туркменистаном и Республикой Узбекистан, и

Совместное заявление президентов двух стран.

После традиционного выступления для прессы президенты проследовали в Ахалтекинский конный комплекс, где в дар народу Узбекистана был преподнесен чистокровный ахалтекинский скакун.

В тот же день глава Узбекистана возложил венок к Монументу Независимости Туркменистана, посадил деревце на Аллее почетных гостей, почтил память Сапармурата Туркменбаши в селе Кипчак и посетил Мечеть духовности Туркменбаши, а вечером в его честь был дан официальный ужин.

ИП "ТУРКМЕНинформ"