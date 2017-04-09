Узбекская делегация провела в Ашхабаде ряд встреч

АШХАБАД, 7 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 марта члены делегации Узбекистана, прибывшие в Ашхабад в рамках государственного визита в страну Президента Узбекистана, посетили ряд министерств и ведомств Туркменистана.

По итогам проведенных встреч были подписаны

Дорожная Карта по развитию сотрудничества в туристической сфере между Государственным комитетом Туркменистана по туризму и Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма на 2017-2019 годы,

Соглашение о сотрудничестве между Министерством сельского и водного хозяйства Туркменистана и Акционерным обществом "Uzagrotehsanoatholding",

Меморандум между Министерством сельского и водного хозяйства Туркменистана и Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан о взаимопонимании по дальнейшему развитию сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли,

Соглашение между Министерством сельского и водного хозяйства Туркменистана и Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан о сотрудничестве в вопросах водного хозяйства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"