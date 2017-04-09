Глава государства поздравил женщин страны с 8 марта

АШХАБАД, 8 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с поздравлениями к женщинам страны по случаю празднования Международного женского дня.

В поздравлении говорится:

"Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем, торжественно отмечаемым в чудесную пору весеннего пробуждения природы, когда горы и долины покрываются ковром разноцветья, а наша благословенная пустыня вдруг словно оживает от буйства красок!



Желаю, чтобы жизнь каждой из вас всегда была такой же прекрасной и яркой, как сама весна! Желаю вам доброго здоровья, семейного благополучия и счастья!



У нашего народа есть мудрое высказывание: «Когда радуется женщина, радуется Земля». В вашей радости – благополучие страны. Ваши улыбки дарят бесконечное счастье всему народу. Красота весны – отражение вашей красоты.



Вы – вдохновители мелодичных песен и музыки. Вы – средоточие всей красы чудесной природы. Наши благородные девушки – свет очей наших и гордость народа. Мы восхищаемся нашими преданными семейному очагу невестками!



Мы всегда высоко ценим и почитаем наших милых матерей, прекрасных как цветы женщин и девушек. Вы являетесь источником и украшением нашей жизни. Ваши души хранят чистоту этого мира. Все наши цели, все, что мы делаем, направлено на обеспечение спокойной, благополучной и мирной жизни в стране. А мирная жизнь – это желание каждой матери.



Будучи украшением семейных очагов, наши женщины успешно трудятся в различных отраслях, внося достойный вклад в преобразование государства. Ваш богатый духовный мир и красота ваших душ находят особое отражение в высокой поэзии, тонком искусстве.



Ваши произведения воодушевляют наши сердца, преисполняя любовью к жизни. В ваших стихах – журчанье чистых горных родников, красота распустившихся весенних цветов. Ваши мелодичные песни – словно высокий гимн эпохи. Как бурные реки порождают буйство природы на своих берегах, так ваши творения украшают нашу жизнь. Пусть всегда вас преисполняет вдохновение!



По сути, самые великие поэты – это матери. И самые великие певицы тоже матери. Своими нежными колыбельными песнями они воспитывают подрастающие поколения, вкладывая в душу своих детей самые лучшие чувства.



Доброта и ласка матерей озаряют светом наш мир, наши семейные очаги. Почитая как святыни своих матерей, мы приравниваем их к Каабе.



У великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги есть такие строки:



"Слова любые похожи на еду без соли,

Когда нет женщин в тех словах…"



Любимые матери, уважаемые женщины и девушки!



Наше суверенное государство и впредь будет высоко чтить вас!



Пусть всегда, словно весенние цветы, расцветают улыбками ваши лица!



Пусть всегда бурлит вдохновение в ваших сердцах!



Пусть ваша жизнь будет по-весеннему красивой и яркой!



Еще раз от всей души поздравляю вас со светлым весенним праздником – Международным женским днем!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"