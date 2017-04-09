Глава Узбекистана завершил визит в Туркменистан

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 8 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Во второй день государственного визита в Туркменистан Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым отправился в Лебапский велаят.

В Туркменабате главы двух государств провели торжественные церемонии ввода в строй автомобильного и железнодорожного мостов через Амударью назначения Туркменабат - Фараб, первыми проехали в поезде по новому мосту, после чего осмотрели улицу в административном центре велаята, названную в честь первого Президента Узбекистана Ислама Каримова, и открыли мемориальный комплекс в его честь. В завершение визита был дан большой туркмено-узбекский концерт.

ИП "ТУРКМЕНинформ"