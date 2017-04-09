Глава государства провел встречу с руководителем компании "Альтком"

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 9 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с Александром Тисленко, руководителем компании "Альтком" (Украина), которая занималась возведением железнодорожного и автомобильного мостов через Амударью Туркменабат - Фараб, торжественно введенных в строй в этот день при участии главы Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В ходе встречи глава государства и руководитель украинской компании обсудили перспективы дальнейшего развития партнерства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"