Гурбангулы Бердымухаммедову поступило поздравительное послание от турецкого коллеги

АШХАБАД, 11 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 марта на имя Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова поступило послание от Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с поздравлениями по случаю объявления 12 декабря Международным днем нейтралитета (решение об этом было принято на заседании 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций).

В послании говорится:

"Считаю, что вносимый на основе статуса постоянного нейтралитета братским Туркменистаном вклад в упрочение мира, стабильности и безопасности в регионе и на планете, является примером для всей международной общественности. Мы горды тем, что в принятии Резолюции Генассамблеи ООН об объявлении 12 декабря Международным днем нейтралитета решающая роль принадлежит Туркменистану, приверженному вызывающим всеобщее уважение принципам суверенитета государств, незыблемости границ, невмешательства во внутренние дела и мирного решения международных проблем".

ИП "ТУРКМЕНинформ"