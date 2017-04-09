В Катаре стартовали Дни культуры Туркменистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". В преддверии предстоящего 15-16 марта государственного визита Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова в Катар в Дохе открылись Дни культуры Туркменистана.

Культурная акция стартовала 10 марта и будет включать в себя концертные выступления мастеров искусств, творческие встречи с деятелями культуры двух стран, показ работ отечественных кинорежиссеров, а также выставку произведений декоративно-прикладного искусства и музейных ценностей, печатных изданий. Закрытие Дней культуры намечено на 14 марта.

ИП "ТУРКМЕНинформ"