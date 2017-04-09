Глава Туркменистана провел заседание правительства

АШХАБАД, 12 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров, посвященное текущему положению дел в различных отраслях национальной экономики и другим актуальным вопросам государственной жизни.

В ходе встречи были заслушаны отчеты руководителей, курирующих сферы ТЭК, экономики и торговли, энергетики, промышленности, транспорта и связи, науки и образования, культуры, здравоохранения, сельского хозяйства, коневодства, Национальную туристическую зону "Аваза", а также рассмотрен ход подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"