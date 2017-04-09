Деятельность ГК "Туркменнефтегазстрой" будет упорядочена

АШХАБАД, 13 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося в минувшую пятницу заседания правительства Туркменистана было принято решение о повышении эффективности работы Государственного концерна "Туркменнебитгазгурлушык" ("Туркменнефтегазстрой") путем совершенствования его структуры.

Так, отныне концерн, являющийся крупнейшей строительной организацией страны, будет осуществлять непосредственно профильные работы по строительству нефтегазовых сооружений и обустройству месторождений, реконструкции и модернизации объектов нефтепереработки, а возведение объектов гражданского назначения и социальной инфраструктуры будет выполняться с привлечением подрядных организаций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"