В Туркменистане усовершенствована деятельность ведомства воздушного сообщения

АШХАБАД, 13 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане создается открытое акционерное общество "Авиакомпания "Туркменистан", в которое на долевой основе войдут Государственная национальная служба "Туркменховаёллары", Международный аэропорт города Ашхабада и Главная служба воздушных сообщений.

Решение об этом было принято в ходе последнего заседания Кабинета Министров Туркменистана в целях совершенствования организационно-правовой структуры авиатранспортного ведомства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"