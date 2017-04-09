Туркменистан подаст заявку на включение ахалтекинцев в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

АШХАБАД, 13 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане начали подготовку к предстоящему в последнее воскресенье апреля ежегодному празднику ахалтекинских скакунов, являющихся национальной гордостью туркмен.

По традиции во всех уголках страны будут проводиться смотры скакунов, чтобы определить лучшего коня года, тематические выставки и мероприятия, конные забеги и состязания.

Кроме того, в ходе состоявшегося на минувшей неделе заседания правительства глава государства дал поручения составить каталог чистокровных ахалтекинских скакунов – подробный реестр наиболее видных представителей элиты мирового коневодства, с указанием их достижений, происхождения и других сведений, создать научно-исследовательский центр или профильный вуз для работы в области ахалтекинского коневодства, а также проработать вопрос с подачей заявки для включения ахалтекинцев в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

ИП "ТУРКМЕНинформ"