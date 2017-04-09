Глава государства провел совещание с хякимами

Глава государства провел совещание с хякимами14.03.2017 11:11
АШХАБАД, 14 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел совещание по видео-селекторной связи с хякимами Ашхабада и велаятов.
В ходе мероприятия обсуждались вопросы благоустройства городов и сел, подготовки к проведению всеобщего евара (субботника) и новому этапу озеленительной кампании, а также празднованию Новруз байрамы, ход сезонных сельскохозяйственных работ и развития социальной сферы.
ИП "ТУРКМЕНинформ"