Глава государства провел совещание с хякимами

АШХАБАД, 14 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел совещание по видео-селекторной связи с хякимами Ашхабада и велаятов.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы благоустройства городов и сел, подготовки к проведению всеобщего евара (субботника) и новому этапу озеленительной кампании, а также празднованию Новруз байрамы, ход сезонных сельскохозяйственных работ и развития социальной сферы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"