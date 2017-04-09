Туркменские земледельцы готовятся к весеннему севу хлопка

АШХАБАД, 14 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Туркменские земледельцы завершают подготовку сельскохозяйственной техники и земельных угодий к севу нового урожая хлопчатника, который стартует 25 марта в Ахалском, Лебапском и Марыйском велаятах (в Дашогузском велаяте - 29 марта).

В нынешнем году под посевы "белого золота" отведено 545 тысяч га земель, на которых планируется вырастить не менее 1 миллиона 50 тысяч тонн хлопчатника 16 сортов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"