Туркменские земледельцы готовятся к весеннему севу хлопка

Туркменские земледельцы готовятся к весеннему севу хлопка14.03.2017 12:21
АШХАБАД, 14 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Туркменские земледельцы завершают подготовку сельскохозяйственной техники и земельных угодий к севу нового урожая хлопчатника, который стартует 25 марта в Ахалском, Лебапском и Марыйском велаятах (в Дашогузском велаяте - 29 марта).
В нынешнем году под посевы "белого золота" отведено 545 тысяч га земель, на которых планируется вырастить не менее 1 миллиона 50 тысяч тонн хлопчатника 16 сортов.
ИП "ТУРКМЕНинформ"