В Ашхабаде открылась медицинская конференция

АШХАБАД, 14 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 марта в Международном центре неврологии в Ашхабаде начала работу научно-практическая конференция, организованная Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и компанией "Siemens" (ФРГ).

Главной темой форума является внедрение инновационных методов диагностики.

Работа конференции проходит в таких секциях, как лучевая диагностика, интервенционная нейрорадиология, эхокардиография, организованы мастер-классы по магнитно-резонансной и компьютерной томографии, эхокардиографии и другим современным методам диагностики и лечения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"