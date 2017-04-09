В Ашхабаде открылась медицинская конференция

В Ашхабаде открылась медицинская конференция14.03.2017 13:31
АШХАБАД, 14 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 марта в Международном центре неврологии в Ашхабаде начала работу научно-практическая конференция, организованная Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и компанией "Siemens" (ФРГ).
Главной темой форума является внедрение инновационных методов диагностики.
Работа конференции проходит в таких секциях, как лучевая диагностика, интервенционная нейрорадиология, эхокардиография, организованы мастер-классы по магнитно-резонансной и компьютерной томографии, эхокардиографии и другим современным методам диагностики и лечения.
ИП "ТУРКМЕНинформ"