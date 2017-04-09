Туркменский лидер отправился в Катар

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отбыл с двухдневным государственным визитом в Катар.

Визит предпринят с целью обсуждения актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений.

В рамках визита глава Туркменистана примет участие в двусторонних переговорах на высшем уровне и проведет ряд встреч с представителями официальных и деловых кругов Катара.

К визиту туркменского лидера были приурочены прошедшие 10-14 марта Дни культуры Туркменистана в Катаре, прошедший накануне туркмено-катарский бизнес-форум и открывшаяся вчера в Дозе выставка экспортных товаров Туркменистана, демонстрирующая достижения национальной экономики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"