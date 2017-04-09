В Дохе обсуждены вопросы развития делового сотрудничества между Туркменистаном и Катаром

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 марта в преддверии государственного визита в Катар Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова в Дохе прошел туркмено-катарский бизнес-форум с участием представителей правительственных и деловых кругов обеих стран.

Приоритетными направлениями развития двустороннего сотрудничества в ходе состоявшихся и переговоров были названы экономика и торговля, инвестиции, промышленность, ТЭК, транспорт и связь, инфраструктура, строительство, текстильная индустрия, машиностроение, высокие технологии, сельское хозяйство, здравоохранение и фармацевтика, спорт, туризм, образование, наука, культура, экология, банковско-финансовая сфера.

ИП "ТУРКМЕНинформ"