В Ереване прошло заседание туркмено-армянской межправкомиссии

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 марта в Ереване было проведено 8-ое заседание туркмено-армянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества по таким приоритетным направлениям, как экономика и торговля, финансово-банковская сфера, ТЭК и энергетика, транспорт и связь, АПК, банковско-финансовая сфера.

В рамках пребывания в столице Армении туркменская делегация была принята премьер-министром Армении Кареном Карапетяном, а также провела в Министерстве спорта и по делам молодежи Республики Армения презентацию 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде в сентябре.

ИП "ТУРКМЕНинформ"