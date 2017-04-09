В Дохе подписан пакет документов по развитию сотрудничества между Туркменистаном и Катаром

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 марта в рамках двухдневного государственного визита Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова в Катар в Дохе прошли туркмено-катарские переговоры на высшем уровне.

По прибытии в Катар глава Туркменистана проследовал в отведенную ему резиденцию, откуда отбыл во Дворец Эмира Государства Катар, где его встречал Эмир Государства Катар Шейх Тамим Бин Хамад Аль Тани.

После завершения протокольной церемонии приветствия лидеры двух стран провели переговоры в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций, в ходе которых рассмотрели актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества. Основной темой переговоров стало углубление туркмено-катарского взаимодействия в сферах политики, обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития, торговли и экономики, ТЭК, транспорта и связи, банков и финансов, инвестиций, промышленности, текстильной индустрии, образования, науки, культуры и спорта

По итогам обсуждения стороны поставили подписи под:

Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области подготовки дипломатов между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Институтом дипломатии Государства Катар,

Меморандумом о взаимопонимании по развитию сотрудничества в сфере энергетики между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Катар,

Меморандумом о взаимопонимании между Государственной национальной службой "Туркменховаёллары" и Управлением гражданской авиации Государства Катар,

Соглашением о сотрудничестве в сфере стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации между Правительством Туркменистана и Правительством Государство Катар,

Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере биоразнообразия и охраны живой природы между Государственным комитетом Туркменистана по охране окружающей среды и земельных ресурсов и Муниципалитетом и министерством окружающей среды Государства Катар.

По завершении переговоров эмир Катара ознакомил туркменского лидера с деятельностью конноспортивного центра "Аль Шакаб".

ИП "ТУРКМЕНинформ"