В Ашхабаде обсуждают вопросы обеспечения безопасности мореплавания на Каспии

АШХАБАД, 16 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 марта в столице Туркменистана начал двухдневную работу очередной раунд переговоров между представителями прикаспийских государств по обсуждению проекта "Протокола о сотрудничестве в области обеспечения безопасности мореплавания на Каспийском море", в котором принимают участие представители всех 5 прикаспийских государств.

В протоколе будут учтены такие позиции, как

предотвращение аварий морских судов,

охрана жизни и здоровья членов экипажей судов и пассажиров,

обеспечение сохранности транспортных средств и перевозимых на них грузов,

требования, нормы и стандарты к конструкции, оборудованию и снабжению морских судов, а также их эксплуатации и квалификации экипажа,

организация поисковых и спасательных работ на море,

налаживание контроля в морских портах,

расследование аварий,

предотвращение негативного воздействия опасных для мореплавания внешних факторов, в том числе, искусственных морских сооружений - подводных кабелей, трубопроводов, буровых платформ, других судов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"