В Ашхабаде обсуждают вопросы обеспечения безопасности мореплавания на Каспии

В Ашхабаде обсуждают вопросы обеспечения безопасности мореплавания на Каспии16.03.2017 12:34
АШХАБАД, 16 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 марта в столице Туркменистана начал двухдневную работу очередной раунд переговоров между представителями прикаспийских государств по обсуждению проекта "Протокола о сотрудничестве в области обеспечения безопасности мореплавания на Каспийском море", в котором принимают участие представители всех 5 прикаспийских государств.
В протоколе будут учтены такие позиции, как
- предотвращение аварий морских судов,
- охрана жизни и здоровья членов экипажей судов и пассажиров,
- обеспечение сохранности транспортных средств и перевозимых на них грузов,
- требования, нормы и стандарты к конструкции, оборудованию и снабжению морских судов, а также их эксплуатации и квалификации экипажа,
- организация поисковых и спасательных работ на море,
- налаживание контроля в морских портах,
- расследование аварий,
- предотвращение негативного воздействия опасных для мореплавания внешних факторов, в том числе, искусственных морских сооружений - подводных кабелей, трубопроводов, буровых платформ, других судов.
ИП "ТУРКМЕНинформ"