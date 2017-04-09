Обсуждены вопросы развития туркмено-катарского сотрудничества в области науки и образования

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 марта в рамках пребывания с двухдневным государственным визитом в Катаре Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в Дохе встречу с главой Фонда образования, науки и общественного развития Катара шейхой Хинд бинт Хамад Аль Тани.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития туркмено-катарского сотрудничества в области подготовки кадров и научной деятельности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"