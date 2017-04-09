В Дохе прошла встреча по вопросам развития туркмено-катарского инвестиционного сотрудничества

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 марта в заключительный день своего пребывания с государственным визитом в Катаре Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с генеральным исполнительным директором Инвестиционной палаты Катара шейхом Абдуллахом бен Мухаммадом бен Саудом Аль-Тани.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены возможности реализации новых совместных проектов в сферах ТЭК, инфраструктуры, транспорта и связи.

ИП "ТУРКМЕНинформ"