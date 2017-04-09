В Авазе обсуждены вопросы сохранения биоразнообразия Каспия

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 17 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 марта в Национальной туристической зоне "Аваза" завершил работу 10-дневный международный семинар "Каспийское море – устойчивое развитие и управление", организованный Министерством иностранных дел и Государственным предприятием по вопросам Каспийского моря при Президенте Туркменистана совместно с Международным институтом океана (IOI) с целью изучения мирового опыта сохранения экологического равновесия морских экосистем, реализации экономических проектов, развития международного сотрудничества между государствами акватории, туризма.

В семинаре приняли участие сотрудники министерств и ведомств 5 прикаспийских государств (Туркменистана, Ирана, Казахстана, России и Азербайджана), занятия проводили отечественные и зарубежные эксперты, сотрудничающие с соответствующими структурами ООН.

ИП "ТУРКМЕНинформ"