Транспортники Туркменистана будут отмечать профессиональный праздник 7 марта

АШХАБАД, 18 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося 17 марта заседания правительства Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ об учреждении Дня работников сферы транспорта и связи.

В соответствии с указом, датой для праздника установлено 7 марта.

При этом Министерству железнодорожного транспорта Туркменистана совместно с Министерством юстиции необходимо в месячный срок разработать и представить в Кабинет Министров предложения о внесении вытекающих из настоящего Указа изменений и дополнений в законодательство Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"