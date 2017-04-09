В Ашхабаде открылся форум Союза промышленников и предпринимателей

АШХАБАД, 18 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 марта в Ашхабаде начали работу выставка и конференция, организованные совместно с Торгово-промышленной палатой страны в честь 9-летия образования Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Участников форума приветствовал глава государства Гурбангулы Бердымухаммедов.

Выставка является смотром достижений отечественного частного бизнеса и малого предпринимательства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"