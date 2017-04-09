В Туркменистане состоялось заседание правительства

АШХАБАД, 19 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров страны.

Повестка дня мероприятия включала в себя вопросы празднования Новруз байрамы, создания в Туркменистане свободных экономических зон, рассмотрение текущего положения дел в сферах экономики и торговли, частного бизнеса и малого предпринимательства, ТЭК и энергетики, транспорта и связи, промышленности, здравоохранения, науки, образования, спорта, сельского хозяйства и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"