В Туркменистане стартовал новый этап озеленительной кампании

АШХАБАД, 19 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 марта в Туркменистане прошел всенародный евар (субботник), положивший начало новому этапу ставшей традиционной озеленительной кампании.

В акции принял участие и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов в сопровождении прибывшего с визитом в страну главы парламента Республики Беларусь Михаила Мясниковича.

Глава государства, его гость и другие официальные лица высадили деревца в южной части Ашхабада у предгорий Копетдага, где в этот день на территории 75 га было высажено 30 тысяч различных видов лиственных, хвойных и декоративных деревьев, а также кустарников и цветов. Также для участников субботника было организовано угощение.

В целом по стране было запланировано высадить 1,5 миллионов саженцев деревьев хвойных и лиственных пород.

ИП "ТУРКМЕНинформ"