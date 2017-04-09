В Туркменистане стартовал новый этап озеленительной кампании

В Туркменистане стартовал новый этап озеленительной кампании19.03.2017 12:37
АШХАБАД, 19 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 марта в Туркменистане прошел всенародный евар (субботник), положивший начало новому этапу ставшей традиционной озеленительной кампании.
В акции принял участие и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов в сопровождении прибывшего с визитом в страну главы парламента Республики Беларусь Михаила Мясниковича.
Глава государства, его гость и другие официальные лица высадили деревца в южной части Ашхабада у предгорий Копетдага, где в этот день на территории 75 га было высажено 30 тысяч различных видов лиственных, хвойных и декоративных деревьев, а также кустарников и цветов. Также для участников субботника было организовано угощение.
В целом по стране было запланировано высадить 1,5 миллионов саженцев деревьев хвойных и лиственных пород.
ИП "ТУРКМЕНинформ"