Визит главы верхней палаты парламента Беларуси в Туркменистан

АШХАБАД, 20 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". С 15 по 18 марта в Туркменистане находился с визитом председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович.

В рамках визита глава верхней палаты парламента Беларуси лично ознакомился с ходом работ на возводимом при участии белорусских специалистов Гарлыкском горно-обогатительном комбинате в Лебапском велаяте, торжественный ввод в эксплуатацию которого намечен на 31 марта.

М.Мясникович осмотрел шахту по добыче калийной руды, фабрику по производству калийных удобрений, административный комплекс, лаборатории, склады руды и готовой продукции.

Также гость провел встречу с вице-премьером Туркменистана Б.Эрешовым и принял участие во всенародном субботнике и озеленительной кампании вместе с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.

ИП "ТУРКМЕНинформ"