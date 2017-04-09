Завершается подготовка к вводу в строй Гарлыкского горно-обогатительного комбината

АШХАБАД, 20 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". На 31 марта в Туркменистане запланирован торжественный ввод в строй Гарлыкского горно-обогатительного комбината в Лебапском велаяте, который возводился на месторождении калийных солей с участием специалистов из Республики Беларусь ( ОАО "Белгорхимпром").

Перед открытием комбината в Туркменистан прибыл глава верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович, который лично ознакомился с ходом работ.

Принимать работы с туркменской стороны будет специально созданная распоряжением Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова комиссия.

Производственная мощность комбината составит 1,4 миллиона тонн удобрений в год.

ИП "ТУРКМЕНинформ"