В Туркменистане стартует весенний армейский призыв

АШХАБАД, 20 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 марта Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал Указ об очередном призыве граждан Туркменистана на военную службу и увольнении в запас из Вооруженных Сил, других войск Туркменистана военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

Документом предписывается уволить в запас в апреле-июне военнослужащих, проходящих срочную военную службу и в этот же период призвать на военную службу не имеющих права на отсрочку от призыва граждан Туркменистана мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, а также потерявших право на отсрочку от призыва на военную службу граждан старшего возраста.

ИП "ТУРКМЕНинформ"