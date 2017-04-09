Глава государства поздравил туркменистанцев с Новрузом

АШХАБАД, 21 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к туркменистанцам и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования Дня весны - международного праздника Новруз-байрамы.

В обращении туркменского лидера говорится:

"Этот праздник воссоздает историко-культурные традиции и духовно-нравственные ценности самобытной культуры многих народов планеты, в том числе туркменского. Международный день Новруз – олицетворение мира, добрососедства, гуманизма, созидательных инициатив.



Сегодня Новруз байрамы, истоки которого уходят вглубь многовековой истории человечества, способствует сближению, взаимопониманию и взаимному уважению народов, их еще большему объединению. Именно поэтому специальной Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 21 марта объявлен Международным днем Новруз. А включение этого праздника в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО еще больше подчеркивает консолидирующую роль Новруза в современном мире. Возведение в прекрасном уголке нашей земли – на площадке "Яйла" в честь Национального праздника весны монумента "Достлук" стало очередным ярким свидетельством нашей приверженности целям достижения мира, дружбы и братства.



Национальный праздник весны символизирует начало новой жизни, проявляющейся в зеленых ростках пробудившейся природы. С приходом весны, как только теплые лучи солнца начинают прогревать почву, у наших земледельцев и животноводов начинается горячая и ответственная пора. В этот период закладывается основа будущих урожаев. Весенний праздник дарит вдохновение труженикам всех сфер народнохозяйственного комплекса, способствуют позитивным переменам в обществе.



От всего сердца поздравляю вас с Национальным праздником весны – Международным днем Новруз! Желаю вам доброго здоровья, счастливой и благополучной жизни, новых больших успехов в работе!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"