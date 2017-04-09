Туркменистанцев поздравляют главы зарубежных государств

АШХАБАД, 21 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". На имя Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова поступают поздравительные послания от зарубежных коллег по случаю Новруз-байрамы.

Так, свои поздравления направили Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Буннянг Ворачит.

ИП "ТУРКМЕНинформ"