Яздурсун Гурбанназарова стала первым омбудсменом Туркменистана

АШХАБАД, 21 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 марта в Ашхабаде было проведено 19-е заседание Меджлиса Туркменистана 5-го созыва, на котором депутаты рассмотрели проекты новых законов и нормативно-правовых актов, а также ряд организационных вопросов.

В частности, парламентарии обсудили и приняли проекты законов "Об информации о личной жизни и ее защите", "О библиотеках и библиотечном деле", "О зерноводстве", "О внесении изменения и дополнения в Гражданский процессуальный кодекс Туркменистана", "О внесении изменений и дополнения в Уголовный кодекс Туркменистана", "О внесении дополнения в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана", "О внесении дополнения в Закон Туркменистана "О Пограничных войсках Туркменистана", "О внесении изменения в Трудовой кодекс Туркменистана", "О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Туркменистана", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана", "О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана "Об образовании", "О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "О государственной молодежной политике", "О внесении дополнения в Закон Туркменистана "Об охране природы", "О внесении изменения и дополнений в Закон Туркменистана "О миграции", "О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана "О представительных органах местной власти", "О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана "О местной исполнительной власти".

Кроме того, были рассмотрены проекты постановлений Меджлиса Туркменистана "О назначении выборов депутатов Меджлиса Туркменистана вместо досрочно выбывших по отдельным избирательным округам", "О назначении выборов членов халк маслахаты новообразованного города, членов Генгешей новообразованных поселков и некоторых генгешликов в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве велаятов", "О присвоении имени Солтанша Атаныязова средней школе № 4 Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята", "О председателе Комитета Меджлиса Туркменистана по защите прав и свобод человека", "О председателе Комитета Меджлиса Туркменистана по законодательству и его нормам".

Отдельным пунктом повестки дня явилось обсуждение проекта постановления национального парламента "Об избрании Омбудсмена", в соответствии с которым в Туркменистане вводится должность уполномоченного по правам человека. Также было проведено тайное голосование по выборам нового омбудсмена, по результатам которого была избрана Яздурсун Гурбанназарова.

В завершение заседания депутаты избрали председателем Комитета Меджлиса по защите прав и свобод человека Пирназара Худайназарова, а председателем Комитета Меджлиса по законодательству и его нормам - Сердара Бердымухамедова.

ИП "ТУРКМЕНинформ"