В Туркменистане представлены к наградам деятели культуры и искусства

В Туркменистане представлены к наградам деятели культуры и искусства22.03.2017 11:47
АШХАБАД, 22 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ о присвоении почетных званий и государственных наград ряду работников сферы культуры, искусства, науки и образования.
Также ряд деятелей культуры, искусства и литературы будут премированы денежными средствами из Благотворительного фонда Президента Туркменистана.
Награждение приурочено к празднованию Дня весны - Новруз-байрамы.
ИП "ТУРКМЕНинформ"