В Туркменистане представлены к наградам деятели культуры и искусства

АШХАБАД, 22 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ о присвоении почетных званий и государственных наград ряду работников сферы культуры, искусства, науки и образования.

Также ряд деятелей культуры, искусства и литературы будут премированы денежными средствами из Благотворительного фонда Президента Туркменистана.

Награждение приурочено к празднованию Дня весны - Новруз-байрамы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"