В Мары торжественно встретили Новруз

МАРЫЙСКИЙ ВЕЛАЯТ, 22 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 марта в Мары прошли главные торжества страны по празднованию Международного праздника Новруз.

Возле главной арены в виде традиционной юрты туркмен были развернуты представления с участием спортсменов, борцов, всадников на ахалтекинских скакунах, выставка изделий народного промысла, выступления мастеров искусств и фольклорных ансамблей, организовано традиционное национальное угощение. Гости празднества с удовольствием знакомились с национальным колоритом, фольклорными особенностями и старинными обрядами.

Завершили праздничные торжества в этот день большой гала-концерт и ритуальные костры, через которые перепрыгивали все желающие в знак духовного очищения, удачи и благополучия.

ИП "ТУРКМЕНинформ"