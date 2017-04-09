В Мары вручили награды деятелям культуры

МАРЫЙСКИЙ ВЕЛАЯТ, 23 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 марта в Мары состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры, науки и образования, а также литературы Туркменистана, представленных к государственным наградам и званиям распоряжением главы государства в честь празднования Новруз-байрамы.

Церемония чествования лауреатов прошла во дворце Рухыет, где также собрались депутаты национального парламента, представители общественности и официальных кругов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"