В Мары вручили награды деятелям культуры

В Мары вручили награды деятелям культуры23.03.2017 11:38
МАРЫЙСКИЙ ВЕЛАЯТ, 23 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 марта в Мары состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры, науки и образования, а также литературы Туркменистана, представленных к государственным наградам и званиям распоряжением главы государства в честь празднования Новруз-байрамы.
Церемония чествования лауреатов прошла во дворце Рухыет, где также собрались депутаты национального парламента, представители общественности и официальных кругов.
ИП "ТУРКМЕНинформ"