В Туркменистане утвержден план по урожаю фруктов и овощей на текущий год

АШХАБАД, 23 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов утвердил план районирования сельскохозяйственных угодий для производства овощебахчевых культур на текущий год.

Документом предписывается Государственному объединению пищевой промышленности Туркменистана заключить договоры с дайханскими объединениями и хозяйствами, арендаторами и землевладельцами, которые приступили к весеннему севу.

В текущем году согласно госзаказу под картофель отведено 9085 гектаров орошаемых площадей, морковь – 2130 га, лук репчатый - 3140, томаты – 2600, бахчевые - 10735 гектаров.

ИП "ТУРКМЕНинформ"