Ашхабад и Туркменбаши свяжет новая трасса

АШХАБАД, 23 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане ведется работа по подготовке проекта строительства новой высокоскоростной трассы, которая свяжет столицу и город Турмкенбаши на Каспии.

Новый маршрут планируется начать на 24-м километре автомобильной дороги Ашхабад-Дашогуз и связать этрапы Геокдепе и Бахарлы Ахалского велаята, этрапы Сердар, Берекет, Туркменбаши и город Балканабат Балканского велаята.

В проекте также будет учитываться возведение соответствующей инфраструктуры и объектов сферы обслуживания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"