Посол Палестины прибыл в Ашхабад

АШХАБАД, 24 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 марта прибывший в Ашхабад для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина Хоссеин Али Мостафа Ганнам вручил свои верительные грамоты Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедову и посетил туркменское внешнеполитическое ведомство, где его принял министр иностранных дел Рашид Мередов.

В ходе проведенных встреч были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития туркмено-палестинских отношений, приоритетными направлениями которого были названы политика, экономика и торговля, культурно-гуманитарная сфера, здравоохранение и фармацевтика, деловое сотрудничество.

Напомним, что с января 2014 года по конец декабря 2016 года послом Палестины в Ашхабаде являлся Мохаммад Абдулла Таршахани.

ИП "ТУРКМЕНинформ"