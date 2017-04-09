Туркменский лидер выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне

АШХАБАД, 24 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II и премьер-министру страны Терезе Мэй с выражением глубоких соболезнований по случаю произошедшего 22 марта в городе Лондоне террористического акта.

В своем послании глава Туркменистана осудил проявления терроризма и экстремизма и передал слова глубокого сопереживания и поддержки семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"