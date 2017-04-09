Туркменистан и Кыргызстан провели консультации по линии МИД

АШХАБАД, 24 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 марта в Ашхабаде прошли политические консультации по линии внешнеполитических ведомств Туркменистана и Кыргызстана, для участия в которых в Туркменистан прибыла с визитом представительная делегация МИД КР.

Главными направлениями развития межгосударственного сотрудничества в ходе проведенных переговоров были названы политика, экономика, торговля и инвестиции, ТЭК и энергетика, транспорт и связь, сельское и водное хозяйство, культурно-гуманитарная сфера.

ИП "ТУРКМЕНинформ"