Туркменский лидер назначил посла в Нидерландах

АШХАБАД, 25 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ о назначении Аты Сердарова Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Королевстве Нидерланды.

А.Сердаров будет совмещать этот пост с должностями Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Бельгии (в которой он пребывает с мая минувшего года) и главы представительства страны при Европейском Союзе (с начала марта текущего года).

ИП "ТУРКМЕНинформ"