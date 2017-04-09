В Туркменистане объявлен творческий конкурс на гимн Азиады-2017

АШХАБАД, 25 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося накануне заседания правительства Туркменистана глава государства дал поручения вице-премьерам и ответственным руководителям по подготовке гимна 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут 20-27 сентября в Ашхабаде.

Лучшие варианты будут апробированы в рамках культурно-массовых мероприятий, которые пройдут в апреле в Национальной туристической зоне "Аваза" в честь празднования Всемирного дня здоровья.

ИП "ТУРКМЕНинформ"