В Туркменистане объявлен творческий конкурс на гимн Азиады-2017

В Туркменистане объявлен творческий конкурс на гимн Азиады-201725.03.2017 13:15
АШХАБАД, 25 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося накануне заседания правительства Туркменистана глава государства дал поручения вице-премьерам и ответственным руководителям по подготовке гимна 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут 20-27 сентября в Ашхабаде.
Лучшие варианты будут апробированы в рамках культурно-массовых мероприятий, которые пройдут в апреле в Национальной туристической зоне "Аваза" в честь празднования Всемирного дня здоровья.
ИП "ТУРКМЕНинформ"