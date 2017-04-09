Туркменские земледельцы начали подготовку к севу риса

АШХАБАД, 26 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося в пятницу заседания Кабинета Министров Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал постановление о производстве риса в Туркменистане в 2017 году.

В соответствии с документом, под посевы риса в текущем году будет отведено 18 тысяч 300 гектаров земель в Дашогузском и Лебапском велаятах Туркменистана, с которых планируется собрать не менее 81 тысячи 600 тонн урожая.

Традиционно сев риса в Туркменистане начинается в июне, а урожай собирают в октябре.

ИП "ТУРКМЕНинформ"