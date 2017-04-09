Глава государства провел очередное заседание правительства Туркменистана

АШХАБАД, 26 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров страны по приоритетным вопросам государственной жизни.

В ходе мероприятия вице-премьеры и ответственные руководители отчитались о текущем положении дел в сферах экономики, банков и финансов, промышленности, ТЭК, транспорта и связи, сельском хозяйстве, развитии в стране системы безналичных расчетов, ходе благоустроительных работ в Ашхабаде и подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"