Туркменские земледельцы открыли новый сельскозяйственный сезон

АШХАБАД, 26 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Балканском велаяте Туркменистана 25 марта стартовал весенний сев овощных и кормовых культур. Позднее к балканским коллегам присоединятся земледельцы остальных велаятов страны.

Напомним, что в текущем году согласно госзаказу под картофель отведено 9085 гектаров орошаемых площадей, морковь – 2130 га, лук репчатый - 3140, томаты – 2600, бахчевые - 10735 гектаров.

В этот же день в Туркменистане стартовал и сев главной сельскохозяйственной культуры страны - хлопчатника.

Первыми к севу нового урожая "белого золота" приступили хлопкоробы Ахалского, Лебапского и Марыйского велаятов, а 29 марта начнут работы в Дашогузском, самом северном, велаяте.

В нынешнем году в Туркменистане под хлопчатник отведено 545 тысяч гектаров, на которые предстоит высеять свыше 65 тысяч тонн отборных семян хлопчатника средневолокнистых и тонковолокнистых сортов.

Осенью планируется собрать 1 миллион 50 тысяч тонн ценного волокна, в том числе, в Ахалском велаяте – 207 тысяч тонн, Дашогузском велаяте – 230 тысяч тонн, Лебапском велаяте – 300 тысяч тонн, Марыйском велаяте – 313 тысяч тонн.

ИП "ТУРКМЕНинформ"